La razón por la que Brie Larson casi rechazó el papel de Capitana Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel pudo haber sido muy diferente a lo que tuvimos, ya que Brie Larson rechazó múltiples veces el papel de Captain Marvel antes de ser convencida.

A pesar de que fue la selección favorita de fans para el personaje antes de que se confirmara su participación, Larson reveló que el estrés que conlleva un papel en Marvel y la atención pública la llevaron a rechazar la oferta múltiples veces.

"Recuerdo haber recibido una llamada mientras estaba filmando Kong[: Skull Island] … y recuerdo que [mi equipo] llamó y dijeron, 'Marvel está interesada en que interpretes a Captain Marvel "", dice la actriz en su canal de YouTube.

"Y yo dije como, 'Oh no puedo hacer eso, tengo demasiada ansiedad. Eso es demasiado para mi, no creo que pueda soportar eso', y fue como, 'Díganles que no'. Y mi equipo fue como, 'Okay, seguro'. Creo que un par de meses después ellos dijeron como, 'Oye [Marvel] llamó otra vez, ¿Estas segura?' y yo estaba como, 'Si, soy demasiado introvertida"".

Pasó un largo tiempo antes de que finalmente aceptara reunirse con la gente de Marvel Studios, pero admite que ese fue el momento en el que se sintió atraída al papel, ya que "quedé conmovida por lo que estaban intentando lograr, de lo que estaban hablando, y sentí que era muy progresivo".

Larson se ha convertido en un ícono para millens de fans dentro del MCU, así como todos los fans que atrajo a la franquicia y para quienes se volvió un ídolo y modelo a seguir,

Te puede interesar