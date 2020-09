Pedro Capó: inmerso en espiritualidad y amor en su nuevo disco, "Munay"

Para el cantante Pedro Capó su nuevo disco “Munay” es un homenaje al amor desde las dinámicas pícaras del amor romántico hasta el amor por la patria y a causas sociales. Pero, además, su nueva producción es un guiño a experiencias vividas y su inmersión a la espiritualidad.

Hace apenas un año, Capó celebró el lanzamiento y el éxito comercial de ‘Calma’ junto al rapero Farruko, una canción que, sin duda, catapultó la carrera del cantante hacia otras latitudes. Ahora, el cantante apuesta a transmitir unos cuantos recados sobre el amor y, a su vez, revelar algunas de sus propias anécdotas de los pasados años.

Para esto, el cantante se sentó a conversar con Metro sobre su cuarta producción discográfica y sobre cómo ha cambiado su carrera profesional en los pasados años.

¿De qué trata “Munay” y qué buscas transmitir?

PC: “Munay” significa ‘amor’ en quechua. Llevo trabajando procesos espirituales medicina de plantas y los procesos shamánicos y amazónicos hace 20 años y donde voy a hacer los retiros en la selva del Amazonas el campamento se llama ‘Munay’…Me pareció bonito hacer un álbum bajo el concepto de amor en diferentes capacidades. No solamente romántico, aunque sí hablo de eso en el disco también, pero también enseñar otras dimensiones del amor como lo son el amor al presente en 'Day by Day', al aquí al ahora, el amor desde el perdón y la empatía, desde la rendición, amor a cosas simples y sencillas de la vida a las que todos tenemos acceso, amor desde la vulnerabilidad, amor obsesivo-sexual, amor de compromiso social, amor patrio. Todos eso son colores que se ven en “Munay”. Es un disco de celebración por las cosas lindas que llevan pasando en mi carrera. Y una muestra de gratitud a todo el mundo que me ha apoyado a través de la trayectoria. Mi contribución también en tiempos difíciles que como intención que sea un disco de bienestar, de introspección y cosas bonitas.

¿De qué manera esos ritmos de reggaetón, reggae y trap se han vuelto parte de lo que es tu propuesta musical?

PC: Siempre me he considerado músico primero que todo y segundo un artista de música popular y con eso viene el reto a aceptar los cambios en los sonidos. Me gusta ese reto, estoy abierto a ese reto, lo tomo. El reto es cómo mantener mi integridad, mi identidad, adaptandome a novedades y contribuyendo a ellas también y utilizando los ritmos caribeños como el reggae, dembow que ha traído lo urbano. Manteniendo mi esencia melódica, mi manera de hablar de las cosas. Pero también hay que aceptar que el pop latinoamericano cambió, a mi entender para bien. Es un proceso todavía que no hemos llegado a la evolución final, y nunca llegaremos, es un proceso de depuración y de cambio, pero para mí para bien. Siento que el pop latino estaba un poco estancado en un sonido un poco tradicional, anticuado y repetitivo. Es bonito que ahora el pop es el caribe pop, melodías pop con el sonido urbano, y me gusta, he encontrado un espacio de comodidad, donde puedo seguir diciendo las cosas que siempre he dicho y empujando el asunto musicalmente también. En este disco tengo la oportunidad —eso es lo bonito de los discos en su enteridad—de enseñar colores más cercanos a lo que llevo haciendo en mi trayectoria antes de este sonido. Puedo estar en este sonido, pop caribeño urbano y me da la oportunidad de presentar pinceladas hacia el futuro como la canción ‘Tu Fanático’ que es un neo-soul, deep r&b, trappish, y es la canción más vanguardista y fresca del disco, yo diría. que brinca un poquito del disco, y siempre estoy abierto a eso. Creo que es parte de cada artista su evolución, sea de la manera que sea. Es algo muy personal que a mí me interesa siempre aceptar ese reto de los cambios.

¿Qué ha cambiado o de qué manera este disco se diferencia de otras producciones tuyas?

PC: Han pasado una serie de cosas que me diferencian como persona del Pedro de otros años. Pasó todo el éxito inesperado y bonito de 'Calma', que me ha dado la oportunidad de conectar con el mundo mas allá del idioma de fronteras o cultura con la música y eso es un motivo de celebració, de confianza, de cómo expresarme, de cómo lanzar mis propuestas. Es un disco que viene con una intención conceptual muy clara, de utilizar o de hablar por primera vez abiertamente de estos procesos que he pasado, que han alimentado mi vida y que han nutrido mi espiritualidad y es algo que quiero compartir porque a mí me ha funcionado personalmente y usando el amor como bandera y vehículo, pues presentamos este disco sumamente honesto donde hablo de procesos personales donde yo creo que todos nos relacionamos. Esa es mi intención como compositor: buscar denominadores comunes de emociones por las que todos atravesamos y dejar claro que aquí nadie está solo en ninguna capacidad, que todos pasamos por lo mismo de una manera u otra.

¿De qué manera este proceso de la pandemia altera los planes luego del lanzamiento del disco?

PC: Creo que no hay mejor momento para el disco y la intención del disco que ahora mismo. Como dice nuestros viejos, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto tambi´n es pasajero y transitorio y por alguna razón o razones estamos pasando por lo que estamos pasando. Volveremos a tocar en vivo, sin duda alguna, que lo anhelo y ansío y es lo más que extraño fuertemente. Todos mis colegas y público, el tener un espacio de ir a distraerme y celebrar y elevar la moral en tiempos difíciles, pero todavía tenemos maneras de presentar música y comunicarnos. Y si hay un momento necesario para traer propuestas artísticas creo que este es el momento de poner nuestra intención clara, contribuir y poner nuestro grano de arena.