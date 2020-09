Se echa a llorar al ver la bandera de Puerto Rico en nuevo videojuego de Spider-Man

Un youtuber que se hace llamar JC, descendiente de familias puertorriqueñas y dominicanas, no se pudo aguantar la emoción al ver varias banderas puertorriqueñas en el escenario en el que se desarrolla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, el próximo videojuego inspirado en la saga.

"No estaba esperando ponerme así de emocional", opinó el youtuber "Es algo que extrañé en el juego en PS4. La representación cultural, la identidad cultural de Miles. De él y de su madre", agregó con un taco en la garganta.

Miles Morales es un personaje ficticio que aparece en las historietas publicadas por Marvel Comics, como uno de los personajes conocidos como Spider-Man. Se trata de un adolescente que nació y se crió en Brooklyn, Nueva York, hijo de un afroamericano y una puertorriqueña.

Aunque ya había aparecido en videjuegos anteriores, nunca había estado tan presente su identidad cultural, como señaló JC en su canal P1SM. "No me estaba esperando eso", repitió. "Tengo que detenerme. Necesito un segundo."

PlayStation lanzó ayer el demo protagonizado por el personaje Miles Morales. El videojuego será lanzado el 12 de noviembre, mismo día en que estará a la venta el PS5.

I got emotional. Representation matters. 🇵🇷✊🏾 Here's my full reaction to the Miles Morales gameplay demo. #MilesMoralesPS5 #SpiderManMilesMorales https://t.co/spNE8nrFJp pic.twitter.com/t6jmEL2xPn

— JC (@P1SMx) September 17, 2020