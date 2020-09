Escena de The Devil All the Time - AP

The Devil All The Time: Una dura y violenta mirada a la maldad que habita en el ser humano El filme estrena esta semana en Netflix Por Félix Caraballo Martínez

El estreno de esta semana le corresponde a la adaptación del libro de Donald Ray Pollock, quien curiosamente narra esta versión fílmica de su obra, The Devil All The Time, una exploración de la maldad humana enclavada en la boscosa ruralia norteamericana post-guerra que se extiende por dos décadas. Varios personajes, entre los que figuran un siniestro pastor (Robert Pattinson), una retorcida pareja (Jason Clarke y Kiley Keough), un sheriff corrupto (Sebastian Stan) y una frágil joven fanática (Eliza Scanlen); van a converger con el personaje que interpreta Tom Holland, quien asume el rol protagónico, como un joven que carga las huellas emocionales de su áspera relación con su padre (Bill Skarsgard). La cinta, que pudo funcionar como una serie especial que le permitiera desarrollar mejor la compleja historia, comienza de forma lenta y va comenzar a tomar garra durante el segundo acto cuando las historias comienzan a cruzarse. El filme que estrena este viernes en la plataforma de Netflix se desarrolla en los bosques de Ohio durante las décadas de los 50 y 60, entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, y narra la historia de dos generaciones afectadas trágicamente por secretos y eventos del pasado que van a atormentar el presente de algunos de los personajes principales. Arvin Russell (Holland) queda atrapado en una serie de actos reprochables guiados por la maldad de algunos allegados y tendrá que enfrentar estos demonios tangibles y espirituales que amenazan su familia. Holland (Spider-man: Homecoming) consigue una admirable interpretación representando la poca humanidad del extenso grupo de personajes que conforman esta historia logrando satisfactoriamente cargar con la segunda mitad del filme y dejando en manifiesto el alcance dramático que tiene. Otro que destaca y que no deja de sorprender es Robert Pattinson (Twilight, The Lighthouse) en una limitada participación que logra robarse todas las escenas en las que participa, interpretando la perversión que se esconde detrás de algunas figuras centrales de la iglesia. El guionista y director Antonio Campos (2016-Christine) , quien adaptó esta obra, demuestra nuevamente su talento para entretejer un cautivante guion que convierte al espectador en testigo silente de la maldad de estos fascinantes personajes y su lado oscuro; con esta historia que se irá marinando lentamente, para concluir en un explosivo último acto, que nos hará sentir un tanto culpables de disfrutar esta infortunada historia. Además de Holland y Pattinson, el resto de los actores lo dan todo para lograr que sus personajes se te metan por la piel y no puedas olvidarlos por días como Skarsgard, Clarke, Keough y Stan, que se entregan por completo a sus interpretaciones. Mira el tráiler