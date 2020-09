Antonio Campos profundiza su fascinación por personajes complejos

El cineasta Antonio Campos no está ajeno a desarrollar personajes que ocultan la maldad que existe en su interior y que muchas veces en proyectos fílmicos vemos justificada por culpa de su entorno, situaciones del pasado y heridas que no sanan. Sin embargo, esta fijación por enseñarnos a través de las historias que ha llevado al cine, que muchas veces la maldad es algo inherente del ser humano es lo que llevaron a trabajar en la nueva propuesta de Netflix que estrena este viernes, The Devil All The Time. El realizador responsable de cintas como Afterschool y Christine conversó brevemente de manera virtual con Metro Puerto Rico sobre su experiencia con esta cinta y este tipo de personajes.

Tu filmografía como productor y director explora temas oscuros y provocadores que el cine suele presentar de manera superficial, presentar el mal que puede existir en los seres humanos. ¿Cómo llegas a este proyecto que profundiza en temas similares?

—Sabes, por alguna razón que no sé, pero tiendo a sentirme atraído por este tipo de material y por este tipo de personajes. Creo que me impulsa este deseo de entender por qué algunas personas hacen las cosas que hacen y el deseo de ver si hay algo de humanidad en algunos de estos personajes que son muy siniestros. Y eso es lo que me impulsa como narrador y como cineasta.

¿Cómo fue el proceso de adaptar el libro y qué tipo de decisiones difíciles tuviste que tomar para llevar tu visión a la pantalla?

—El proceso de adaptación fue muy bueno. Trabajé con mi hermano en el guión y simplemente revisamos cada aspecto de la historia y realmente tratamos de descubrir cuál era la esencia de cada historia, cada personaje, y nos comprometidos en mantener el espíritu del libro. Queríamos crear una experiencia que se sintiera única y fue difícil no poder incluirlo todo cuando realmente amas un libro que estás adaptando.

Fue difícil agarrar a los personajes masculinos, pero me resultó igualmente inquietante ver la forma en que se presentan los personajes femeninos. ¿No te preocupa que pueda interpretarse esta cinta como misógina? y, ¿cómo ves los personajes femeninos en esta historia?

—Los veo complejos. Por un lado proyectan calidez y un lado afectuoso, pero también toman sus propias malas decisiones. No me preocupa esa posible acusación, aunque cualquiera puede percibir la película de la forma en que la quieran percibir, pero pusimos mucho cuidado en asegurarnos de que todos estos personajes fueran redondeados y complicados. Y la verdad es que todo el mundo en esta película está haciendo cosas malas, no sólo un personaje, así que creo que se siente que todos son parte del mismo entorno, y no un personaje sub-representado frente a otro.

Mira el tráiler de The Devil All the Time