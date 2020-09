Madison Anderson preparada si la llaman para ser Miss Universo

La modelo y actual Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, manifestó a Metro sentirse preparada si la organización de Miss Universo decidiera coronarla como la próxima reina internacional.

"Totalmente. Ser una reina no dura solo un año, yo creo que es una forma de vivir. Si me toca ser Miss Universo me siento más que preparada porque he dedicado mi vida a inspirar a los demás y ser una líder", dijo.

Asimismo, dijo que: "Ser Miss Universe es una posición para ser líder y claro, que me encantaría tomar esa posición. Vamos a ver…"

Anderson quedó primera finalista en Miss Universo 2019, realizado en la ciudad de Atlanta, Georgia, en diciembre de ese año.

Tras la pandemia del coronavirus COVID-19, mucho se ha rumorado en las redes sociales que la organización internacional podría tomar la decisión de coronar a Madison como Miss Universo 2020. Aunque, ya estos han manifestado que planifican realizar certamen en los primeros meses del siguiente año.

La puertorriqueña entregará su cetro local el próximo jueves, 24 de septiembre en el especial "Te ofrezco mi corazón" que se transmitirá por Wapa TV a las 7:00 de la noche.