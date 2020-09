Daddy Yankee muestra cómo luce tras perder 30 libras y establece nueva meta

El exponente Daddy Yankee ha bajado 30 libras durante la pandemia, hecho que lo ha motivado a establecer nuevas metas de salud.

Daddy Yankee manifestó a sus millones de seguidores que ahora persigue la meta de bajar 60 libras. Además, compartió cómo ha sido el proceso de bajar de peso.

"El proceso de rebajar no ha sido fácil. Se sufre, pero cuando vas viendo los resultados, uno se motiva todos los días a meterle más duro, aunque duela. La paciencia y la disciplina son vitales para no desanimarse. Se que todavía me falta pero voy determinado a llegar a mi meta. Espero que alguien se motive hoy para arrancar a dar un cambio en su vida. La salud es PRIMERO! .. Recuerda que la MENTE 🧠 es un campo de batalla, se su COMANDANTE no su soldado!" (sic), compartió el Big Boss junto con un video en Instagram.

Firma contrato multimillonario

La pasada semana Daddy Yankee anunció a través de sus redes sociales la firma de un contrato millonario con Universal Music Group.

“He trabajado duro en construir una carrera que trasciende culturas, fronteras e idiomas, y he creado modelos de negocio que han ayudado a traer nuestra música al mundo. Al comprometerse con un artista de la historia de la música Latina, Universal Music Group y Sir Lucian son colaboradores que valoran mi legado, mi música y mis contribuciones. El nuevo single es solo el principio de nuevos proyectos que tenemos planeados y tengo muchas ganas de empezarlos”, comentó el Big Boss.

Además, el líder mundial de la música selló esta alianza de manera virtual junto a Grainge y todo su equipo.

Te puede interesar: