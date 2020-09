La exreina de belleza y animadora de Wapa TV, Ivonne Orsini, anunció ayer, miércoles a través de sus cuentas sociales que su novio Chris Ravelo le pidió matrimonio.

"El amor se VIVE no siempre se publica, pero hoy comparto que estos tres “hombres” que me han robado el corazón, se confabularon para proponerme matrimonio. Les dije que sí, para seguir siendo una familia por SIEMPRE! Te Amo", escribió la también locutora junto a varias imágenes que subió a Internet.

En las imágenes, aparecen los hijos de su pareja con un cartel que dice "Will you marry me?" y Orsini mostrando el elegante anillo de compromiso.

Personalidades como Olga Tañón, Alexandra Fuentes, Kiara Liz Ortega, Jaime Mayol, Mónika Candelaria, Jacky Fontánez, Mimi Pabón y Celimar Adames, entre otros, felicitaron a la pareja por su compromiso.

Ivonne es parte desde hace algunos años del programa "¡Viva la tarde!" junto a Jaime Mayol y Tita Guerrero. El mismo se transmite de lunes a viernes a la 1:00 de la tarde.

Comprometen a la animadora Ivonne Orsini