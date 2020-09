¡Felices 40 años! Denise Quiñones llega al cuarto piso

View this post on Instagram

¡Felices 40! Hoy muestra cuarta Miss Universo y directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, Denise Quiñones August, está celebrando su cumpleaños. Le deseamos bendiciones y muchos éxitos en su carrera como actriz y hacedora de reinas. Orgulloso siempre de nuestra eterna Miss Universe 😍👑🥳 #missuniverse2001 #missuniverso #missesboricuas #reinasdepur #reinasdepuertorico #denisequiñones #missuniversepuertorico #missuniverso2001