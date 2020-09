Inicia conteo regresivo para la despedida de Madison Anderson como Miss Universe Puerto Rico

View this post on Instagram

Inicia el conteo regresivo para la edición especial de Miss Universe Puerto Rico 2020. El especial, titulado ‘Te ofrezco mi corazón’, se transmitirá el jueves, 24 de septiembre, en horario estelar, por Wapa y Wapa América. “Te ofrezco mi corazón” es una producción grabada en exteriores, donde se presentará la despedida oficial de Madison Anderson y se conocerá a la próxima reina, entre otras sorpresas que se anunciarán más adelante. Para más detalles e Información, accede las cuentas oficiales de @MUNIVERSEPR a través de Facebook, Twitter e Instagram y enwww.muniversepr.com Créditos: Fotógrafo: Rick Acevedo @rickofficial.pr Maquillaje: Clark Ivor @clarkivor Pelo: Ildefonso Torres @b.itsalon Traje: Aurora Boutique @auroraboutiquepr Stylist: Claudia Madrid @claudiamad #misspuertorico #misspuertorico2020 #missuniverse #missuniverse2020 #missuniverso #madisonandersonberrios #MUPR #missesboricuas #missesdepuertorico