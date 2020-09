"Calladita, nunca mas": Celimar Adames muestra solidaridad con Natalia Meléndez

View this post on Instagram

El fin de semana de mucho trabajo, no puedo dejar que termine sin decir lo que pienso sobre lo ocurrido a la colega Natalia Melendez.. mi solidaridad contigo @natmelendez5 El que grita para que no se escuche tu voz, sabe que tiene el argumento perdido.. Hay muchas formas de gritar para callarte. Ese grito tiene a veces forma de menosprecio, de despido, de acoso y de violencia. Pero que sepa el que grita, que nosotras ya no estamos dispuestas a callar. Que el tiempo de permanecer calladitas, porque asi somos mas bonitas, se acabó. #calladitanuncamas