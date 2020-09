(Video) Descarado coqueteo entre Shakira y Alejandro Sanz sorprendió a sus fans en redes

Muchos sabían de su amistad, pero pocos habían notado esta "química"; descarado coqueteo entre Shakira y Alejandro Sanz sorprendió a sus fans en redes.

Estos artistas se unieron para lanzar La tortura, canción que alcanzó el top 10 en diferentes países.

Dicha canción se lanzó en 2005, y la buena onda entre los dos era innegable.

Sin embargo, muchos pensaron que esta "atracción" se quedaba solo en la actuación de video.

Por esta razón, nuevos videos sorprendieron por la indiscutible coquetería entre ambos.

Las imágenes al parecer corresponden a esa misma época en que se grabó La tortura.

En 2009 la pareja de artistas también grabó Te lo agradezco pero no.

Los videos fueron grabados por el cantante español, quien le pregunta a Shakira por su novio de ese entonces, Antonio de la Rúa, quien fue pareja de la barranquillera entre 2000 y 2010.

Sanz le comenta a Shakira que le gustaría tener una canción como la que ella le hizo a él (Día de enero).

Después se refiere a su belleza y sensualidad en varias ocasiones.

Ella, de igual manera, lo mira con complicidad y coquetería.

En redes, el comentario generalizado es que entre los dos hay una tensión sexual imposible de negar.

Estos son los videos de Shakira y Alejandro Sanz que han dado de qué hablar.

All the attraction, the tension… pic.twitter.com/MFfw8Yvype

— ¡Ratatá! (@WWSHAK) September 4, 2020