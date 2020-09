¡Escándalo entre reinas! Ariadna Gutiérrez asegura que Paulina Vega le tiene "roña"

La primera finalista de Miss Universo 2015 y Miss Colombia 2015, Ariadna María Gutiérrez Arévalo, aseguró que su antecesora Señorita Colombia y Miss Universo 2014, Paulina Vega Dieppa, le tiene "roña".

En una entrevista con la venezolana y Miss International 2006, Daniela Di Giacomo, Gutiérrez, de 26 años, explicó que Vega, quien ganó Miss Universo 2014 en la ciudad de Doral, Florida, la dejó de seguir en las redes sociales y que tiene conocimiento que Paulina le tiene riña o bronca.

"Yo me llevo bien con todo el mundo, pero siempre he sabido que ella me tiene roña. No sé qué hay detrás de eso, por qué nunca se ha gustado de mi", dijo Ariadna, quien fue coronada por error en 2015 en Miss Universo.

La beldad colombiana dijo, además, que hasta le dio par de consejos de maquillaje a Paulina antes que esta partiera al certamen internacional ya que no sabía maquillarse sola.

Colombia ha ganado Miss Universo en dos ocasiones (1958 y 2014) y tienen 6 virreinas universales (primeras finalistas).

