Duro testimonio de la viuda de Robin Williams sobre últimos días del actor

Susan Schneider, viuda de Robin Williams, hizo un duro relato sobre los últimos días de la vida del famoso actor, quien se suicidó en en agosto de 2014.

Schneider dio una entrevista al programa Today, a propósito del estreno del documental "Robin's Wish", en el que se profundiza sobre la muerte de Williams, quien padecía demencia con cuerpos de Lewy.

"Cuando con tu mejor amigo, tu pareja, tu amor, te das cuenta de que hay un abismo gigante en alguna parte y no puedes ver dónde está. Eso simplemente no se basa en la realidad. Fue un momento difícil", contó Schneider al recordar el momento en que tuvieron que separarse de habitaciones con Robin a raíz del insomnio que estaba sufriendo el actor.

Aquel insomnio era consecuencia de la enfermedad degenerativa que estaba padeciendo el protagonista de "Patch Adams". Sin embargo, en ese momento la pareja no tenía claridad de todo lo que estaba pasando.

El actor sufría una profunda depresión, pero el diagnóstico general de lo que estaba enfrentando sólo se conoció después de su muerte. En la autopsia detectaron demencia con cuerpos de Lewy, el segundo tipo más común de demencia progresiva después del Alzheimer

"Robin y yo sabíamos que estaban sucediendo muchas más cosas. Robin tenía razón cuando me dijo: 'Sólo quiero reiniciar mi cerebro'. En ese momento, le prometí que llegaríamos al fondo de esto. Simplemente no sabía que sería después de su muerte", relató Susan Schneider.

Justamente en "Robin's Wish" se profundiza sobre la batalla de Williams contra la demencia con cuerpos de Lewy, condición que ni él ni sus seres queridos estaban al tanto hasta varios años después de su muerte. El actor había sido mal diagnosticado por los médicos.

En el mismo documental se narra cómo Susan Schneider se enteró de lo que realmente pasaba con su marido años después d e su muerte. "Me sentaron y me dijeron que básicamente Robin murió de demencia con cuerpos de Lewy. Empezaron a hablar de la neurodegeneración. No estaba en sus cabales. Me sentí aliviada de que tuviera un nombre. Robin y yo habíamos pasado por esta experiencia juntos, siendo realmente perseguidos por un monstruo invisible", relató.