Away: Intenso drama espacial que gravita hacia la emoción

El espacio continúa sirviendo de inspiración a Hollywood. En los pasados años hemos tenido la oportunidad de apreciar proyectos que pueden ser considerados ya clásicos contemporáneos del subgénero como 2001: A Space Odyssey (1968) Gravity (2013) y Ad Astra (2019). Otro intentos con aceptación promedio como la recién estrenada comedia Space Force en Netflix y propuestas de alto calibre que estrenarán próximamente como The Right Stuff y Moonbase 8, en Disney + y Showtime respectivamente, también pretenden continuar la exploración del espacio, para satisfacer la fascinación que este tema causa en el público cinéfilo. Este viernes llega a Netflix la dramática serie Away, protagonizada por la ganadora de Oscar, Hillary Swank (Boys Don’t Cry, Million Dollar Baby) y que ya podemos considerar una de las mejores series de este año.

La oferta de 10 episodios cuenta la historia de Emma Green, una astronauta que debe dejar atrás a su esposo (Josh Charles) y a su hija adolescente (Talitha Bateman) para liderar una tripulación espacial internacional que se apresta a una peligrosa misión a Marte por los próximos tres años. La astronauta tendrá que lidiar con la separación de su familia cuando más necesitan de su presencia, mientras enfrenta a una tripulación que cuestiona sus destrezas de liderazgo y preparación para tan importante misión. Ella tendrá que echar a un lado las diferencias con su equipo para concentrarse en lograr el objetivo de la misión… plantar bandera en el planeta rojo.

Away es un drama con un acercamiento mucho más emocional de lo que nos tiene acostumbrado el género, que presentan muchas veces historias con personajes carentes de emoción. En este proyecto los productores, guionistas y actores se encargaron de impartirles mayor humanidad a los personajes insertando los conflictos que provocan las dinámicas familiares, como es el caso de los personajes que acompañan a Green en la misión.

Uno de los recursos narrativos recurrentes en este tipo de serie y que podemos concluir funciona en Away, es integrar en cada episodio el trasfondo de uno de los personajes principales que va a incidir directamente en la acción que el guion haya desarrollado para dicho capítulo, añadiéndole otra dimensión a la historia y mayor profundidad al personaje. Además de esta coyuntura, la serie tiene sus mejores momentos cuando algunas de las peligrosas misiones que tiene que enfrentar el equipo en la nave, tienen un impacto y efecto directo en todos aquellos en la Tierra.

Away, que cuenta con impresionantes efectos visuales, también sobresale al balancear efectivamente temas como la equidad de género, raza, cultura, el trabajo en equipo y la religión en diferentes manifestaciones.