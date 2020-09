Natasha Klauss volverá a las pantallas con otro actor de 'Pasión de gavilanes'

View this post on Instagram

Amo mi carrera como #actriz y este reconocimiento y respeto se lo debo a ustedes que día a día me han respaldado creciendo juntos ❤️ Por más años de carrera ❤️ Hoy en Colombia mañana desde cualquier lugar del mundo 🌍 Excelente inicio de #semana #misamores @armonikatalento @gabrielcarvajalfoto @natashaklaussaccesorios