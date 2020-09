Francis Rosas tiene nuevo amor y revela qué es lo más que le gusta de ella

El comediante Francis Rosas, reveló que se ha abierto nuevamente las puertas del amor y que está conociendo a una chica que no es de los medios.

En entrevista con Chente Ydrach, en su canal de YouTube, Rosas aseguró que le va muy bien en su vida de soltero.

"Te voy a dar una exclusiva, conocí a alguien. Estoy conociendo a alguien", confesó el comediante en la entrevista.

Rosas también confesó que revisó el Instagram de su nueva pretendiente y lo más que le gustó fue que no tiene fotos mostrando el trasero.

"Lo bueno es que…lo primero que yo hice y esto le va a dar gracia porque se lo he dicho a todo el mundo. Me metí a su Instagram y me puse muy contento porque no había ni una sola foto de su cu$@", expresó Rosas.

A finales del año 2019, Francis Rosas anunció a través de sus redes sociales que terminó su relación con la animadora Natalia Rivera con quien estuvo casado por 5 años.

En la entrevista con el también comediante Chente Ydrach, Francis Rosas, habla sobre sus nuevos proyectos, especialmente en su canal de YouTube donde está realizando videos especiales con los personajes que ha popularizado en la televisión.

Mira la entrevista desde el minuto 40:00