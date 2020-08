Luis Miguel comparte duetos con Celine Dion y Michael Jackson

Luis Miguel volvió a utilizar sus cuentas oficiales en las redes sociales para compartir algo especial a sus seguidores.

El cantante en los últimos dos meses ha compartido algunos videos llenos de nostalgia, con artistas que admira como Michael Jackson, Frank Sinatra y Celine Dion.

El Sol subió este fin de semana en su cuenta de Instagram la canción de Somos novios a dueto con la cantante Celine Dion.

El intérprete de 50 años publicó esta colaboración donde la canadiense canta en inglés y él en español.

Somos novios es una canción del cantautor mexicano Armando Manzanero de principios de los años 1960 y grabada por él mismo en 1968. El tema se incluyó en el segundo disco de Romance (1994).

Momento de nostalgia

La cuenta oficial del cantante, ante la pausa musical que vive Luis Miguel por la pandemia de COVID-19, se ha dado a la tarea de compartir algunos duetos de ensueño para mantenerse cercano a sus seguidores.

El cantante lanzó el tema Sonríe con Michael Jackson y Come Fly With Me con Frank Sinatra.