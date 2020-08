Lady Gaga arrasa en los VMAs 2020

View this post on Instagram

The Weeknd, quien ofreció el primer número musical de la noche, rindió homenaje a Blake y Taylor — dos personas negras que murieron tras ser baleadas por agentes de policía — al ganar los premios al video del año y mejor R&B por “Blinding Lights”.

“Es realmente difícil para mí celebrar y disfrutar este momento, así que sólo voy a decir: justicia para Jacob Blake y justicia para Breonna Taylor”, manifestó.

Los VMAs, como también se conocen estos premios por sus siglas en inglés, comenzaron con unas sentidas palabras en memoria del astro de “Black Panther” Chadwick Boseman, a quien la anfitriona Keke Palmer dijo que el evento estaba dedicado. Boseman, de 43 años, murió el viernes tras pasar cuatro años librando una batalla en privado con un cáncer de colon.

“Dedicamos el espectáculo de esta noche a un hombre cuyo espíritu tocó a muchos. Es un verdadero héroe, no sólo de la pantalla”, dijo Palmer. “Su impacto vivirá por siempre”.

Los Black Eyed Peas, que cerraron el evento de más de dos horas con Nicky Jam y Tyga, terminaron su actuación diciendo: “Black Lives Matter”. La estrella de R&B H.E.R. ganó el premio al video para el bien por su himno de protesta sobre la brutalidad policial y el racismo sistemático, “I Can’t Breathe”.

“Estoy súper orgullosa de que todos se pronuncien sobre la injusticia social”, dijo H.E.R.

Pero la mayor parte del espectáculo estuvo dedicado a las actuaciones divertidas — algunas pregrabadas, algunas filmadas desde distintas locaciones de Nueva York.

El grupo de K-pop BTS, que obtuvo reconocimientos como mejor pop y mejor grupo, ofreció una actuación pregrabada de primera, y como acostumbra con buena coreografía. La banda de siete miembros bailó y cantó en elegantes trajes, por momentos con Times Square de fondo.

Otra banda de chicos, el quinteto latino CNCO, interpretó “Beso beso” durante la gala antes de ganar el premio a la mejor interpretación en cuarentena por su “MTV Unplugged at Home”.

Los VMAs, que originalmente iban a realizarse en el Barclays Center en Brooklyn, incluyeron al cantante colombiano Maluma — galardonado con el premio al mejor video latino — cantando desde Brooklyn, mientras que The Weeknd actuó desde Manhattan.

DaBaby, acompañado por el equipo de baile Jabbawockeez, interpretó un medley de éxitos que incluyeron “Rock Star”, que rapeó saltando sobre una patrulla policial, con una ciudad en llamas como fondo. Doja Cat, nombrada mejor artista nueva, ofreció un número futurista de sus éxitos “Say So” y “Like That”.

También actuó Miley Cyrus, quien terminó su actuación con “Midnight Sky” sentada sobre una gran bola de disco, de manera similar a como apareció en su video viral de 2013 “Wrecking Ball”.

En cuanto a los máximos ganadores, Grande le siguió a Gaga con múltiples honores. Su dueto No. 1 con Justin Bieber, “Stuck with U”, fue elegido mejor video musical desde casa — una de las dos nuevas categorías creadas en respuesta a la pandemia, junto con el premio que obtuvo CNCO.

Taylor Swift fue galardonada con el premio a la mejor dirección por “The Man”.