"Black Panther 2": ¿quién reemplazará a Chadwick Boseman?

El pasado viernes 28 de agosto el Universo Cinematográfico de Marvel, Hollywood y la cultura pop en general sufrió una impactante pérdida: Chadwick Boseman perdió la vida tras una dura batalla por cuatro años contra el cáncer.

Más de un fan del MCU quedó impactado y más aún con los planes a futuro que tenía la empresa para el actor que interpretó a T’Challa como Pantera Negra en Capitán América Guerra Civil, Avengers Infinity War y EndGame.

El secreto de su enfermedad lo acompañó por años e incluso en ese estado de salud decidió grabar cintas que quedarán en nuestra memoria colectiva. Pero, ¿qué pasara con la segunda entrega de Pantera Negra?, la cual formaba parte de la Fase 4 del MCU.

Honran a Chadwick Boseman en los VMAs 2020 "Su impacto vivirá por siempre"

Según expertos, la película no podría llegar a darse y terminaría siendo cancelada, lo cual representaría un cambio drástico para la trama de las próximas cintas y su relación para una futura reunión de los Vengadores.

Sin embargo, el diseñador de videojuegos, Mike Selinker indicó que: “la preocupación de los fans de Marvel no debería estar en si habrá un 'Black Panther 2' o no. Marvel puede hacer otra película del personaje, pero no se podrá hacer otra cinta de Chadwick Boseman”.

A pesar de tener solo una película y breves apariciones en las dos últimas cintas de Avengers, no podemos pensar en otro líder de Wakanda sin Chadwick Boseman.

¿Quién podría reemplazarlo?

Antes de ver la cinta en 2018, se barajaban varios nombres para vestir la armadura de vibranium y enfrentarse a Erick Killmonger (Michael B. Jordan). A continuación, te mostramos los candidatos en aquella ocasión y quienes podrían ser tomados en cuetna una vez más.

Morris Chestnut

David Remsay

Dayo Okeniyi

Omari Hardwick

John Boyega

Gbenga Akinnagbe

Omar Sy

Aldis Hodge

Recordar que la cinta tiene previsto su estreno para 2022, pero esta pérdida y la pandemia del coronavirus han sido un gran freno. Hasta la fecha, Marvel Studios no se ha pronunciado sobre su decisión