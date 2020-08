De La Ghetto presenta su nuevo álbum "Los Chulitos"

El cantante puertorriqueño De La Ghetto, se considera a sí mismo como un “Chulito”, algo que él define como un estilo de vida y lanzó un álbum titulado con el mismo adjetivo.

Este nuevo álbum, un proyecto predominantemente colaborativo, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“LOS CHULITOS”, que tiene tres sencillos y un remix que ya han sido lanzados con mucho éxito, contiene 18 canciones. El primero fue, “Selfie” lanzado en agosto del 2019, alcanzó 17 millones de reproducciones en Youtube, 6.31 millones en Spotify y 2.8 millones en otras plataformas (Apple, Deezer, etc.). Dos meses después llegó “Feka”, obteniendo 9.5 millones de reproducciones en Youtube y 4.08 millones en Spotify. De La Ghetto inició el 2020 con el lanzamiento de “Selfie Remix” junto a Zion & Lennox, Jhay Cortez, y Miky Woodz y continuó con el lanzamiento de “El Que Se Enamora Pierde” con Darell, que obtuvo más de 18 millones de vistas en Youtube.

El álbum viene acompañado de un nuevo sencillo sensual titulado “Sube La Music” junto a Nicky Jam. La canción está inspirada en el éxito de Reggae de la vieja escuela “No Holding Back” de Wayne Wonder lanzada en el 2002. La canción resume todo por lo que De La Ghetto es conocido y tiene un ritmo contagioso que pondrá a todos a bailar. El tema sigue la historia de que cuando un hombre está completamente enamorado, se asegurará de que su interés amoroso se siente muy especial, especialmente en los momentos de intimidad. “Sube La Music” se estrenó junto con su video musical, que fue producido por WildHouse Pictures.

En el video, que presenta un uso de imágenes coloridas y escenas íntimas, vemos a De La Ghetto y a Nicky Jam narrando una historia que cubre tanto el amor romántico, como el amor platónico compartido entre amigos. En las escenas del corte, vemos a un grupo de mujeres disfrutando de una noche de chicas, mientras que en otra escena vemos como tres amigos pasan la noche compartiendo chistes y riendo juntos. El video también retrata de manera experta la intimidad compartida entre parejas en momentos de soledad.

Para la portada del álbum y la estética artística, De La Ghetto colaboró con Carlos A. Rivera, conocido como "Carlitos Skills", quien es un reconocido artista visual puertorriqueño destacado por su enfoque colorido, recientemente agregó artista de tatuaje a su currículum, y es principalmente conocido como muralista: uno de sus murales más conocidos se llama "Vaiven" en Miami que hizo para Art Basel. Juntos, crearon una campaña digital en la que trabajó en lienzo primero, antes de realizar la transición del arte a lo digital, un proceso impresionante hoy en día.

Gracias a su crianza bilingüe y a las influencias de varios estilos musicales predominantes en la cultura norteamericana como el Rap, Hip-Hop, Rock y el Funk, De La Ghetto se ha establecido como el rey del R&B y Hip Hop en español. A lo largo de los años, ha demostrado su gran versatilidad fusionando estas influencias con su música latina, logrando implantar nuevos estilos a la hora de interpretar el Reggaetón (en sus variadas formas) y Trap (estilo musical del sur de Atlanta, muy de moda entre los jóvenes hispanos). El artista ha gozado de un gran apoyo en sus videos musicales con más de 800 millones de visualizaciones en su canal de YouTube con videos como “Fronteamos Porque Podemos”, “Dices” y “La Ocasión”. De La Ghetto continúa abriéndose camino dentro del mercado latino, y con “LOS CHULITOS” está listo para establecerse en el mercado internacional como una leyenda de la música latina.

"LOS CHULITOS" TRACK LIST:

1. Chuligang

2. Perdida

3. El Volante featuring Dalex

4. El Que Se Enamora Pierde featuring Darell

5. Sigue Tu Camino featuring Manuel Turizo

6. Cuando Será

7. Sube La Music featuring Nicky Jam

8. Me Acostumbraré featuring Arcángel

9. Me Parece featuring Farruko

10. Lo Que Me Falta

11. Suave Rico featuring Rauw Alejandro

12. Sin Maquillaje featuring Justin Quiles, Lenny Tavarez

13. FEKA featuring El Alfa, Miky Woodz

14. Tokyo featuring Myke Towers

15. Bienvenido al Bellakeo featuring Jowell & Randy

16. Sin Perse (Arcangel, Cosculluela, Ñengo Flow)

17. Yo Pago Por Tó

18. Selfie