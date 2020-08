OnlyFans: qué es, para qué sirve y cómo ganan dinero

El mundo del espectáculo se vio impactado tras la noticia que Bella Thorne se convirtió en la primera persona en alcanzar dentro de OnlyFans la cifra de un millón de dólares en apenas 24 horas. El sitio es conocido por su contenido para adultos y “no es apropiado para el trabajo”.

OnlyFans es un herramientas online de pago que permite a los usuarios tener un seguimiento más íntimo con sus artistas favoritos. Esta app sirve como una especie de escenario privado en donde las celebridades y personas del entretenimiento muestran parte de su vida y trabajo

A pesar de ser una plataforma que promociona mucho contenido relacionado con el sexo, no es exclusiva para esos temas. Se puede encontrar temas para hacer ejercicio, profesionales de la salud alimenticia, bloggers y youtubers.

En OnlyFans no existe ningún tipo de censura por lo que el entretenimiento para adultos es muy común en la plataforma. La misma sirve de dos maneras: como suscriptor o generador de contenido.

¿Cómo funciona?

La plataforma está disponible para cualesquiera que quiera acceder y sirve para vender y disfrutar de contenido de tipo: pornográfico, salud, entretenimiento… sin censuras.

Ganancias

OnlyFans maneja tarifas para todo tipo de público, aunque el mínimo de suscripción mensual es de 4,99 dólares. Cuenta con un programa de «amigos referidos» que genera el 5% de ganancia para las personas recomendaron amigos y se suscribieron al servicio. Con respecto al dinero que reciben los creadores, OnlyFans se queda con el 30 % de las ganancias generadas por el contenido.

No hay límites de suscripciones a cuentas o de apertura de las mismas. Simplemente hay que tener el dinero disponible y hacer los pagos puntuales (para los suscriptores) y el contenido suficiente para mantener el perfil activo (para los creadores).

Hasta el momento no existen app para teléfonos móviles. Desde el propio sitio web oficial aclaran que no hay versiones móviles y las existentes no están avaladas por la empresa, son consideradas sospechosas y no recomiendan su uso.