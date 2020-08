Empresa Liberman Media Group compra a Univisión Puerto Rico

La empresa Liberman Media Group compró las estaciones de Televisión de Univisión Puerto Rico y sus repetidoras por 1 millón de dólares, según se reveló en un documento de acuerdo de compras publicado en el portal de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Liberman Media Group pertenece al empresario, Lenard Liberman, quien ahora es el propietario de las estaciones de Univisión Puerto Rico, entiéndase el canal 11 (WLII-DT) y sus repetidoras canal 9 (WSUR-DT) y canal 12 (WOLE-DT).

Mientras que Univisión Puerto Rico se quedará con el canal 7 (WSTE-DT) y las emisoras de radio WKAQ 580 y KQ 105.

Según reportó el portal especializado en televisión, Radio + Television Business, la firma Fred Kalil of Kalil & Co., forma parte del acuerdo de compra de Univisión por lo que no se esperan cambios a corto plazo en la programación en los canales 9, 11 y 12.