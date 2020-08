Raymond Arrieta y todos sus amigos arrojan negativo a COVID-19

El animador y comediante, Raymond Arrieta, anunció a través de sus redes sociales que tanto él como todo el elenco del programa Raymond y sus Amigos, dieron negativo a la prueba molecular de COVID-19.

"Buenas Noticias todas las pruebas moleculares salieron negativas, la mía y la de todos mis amigos . Cada 10 días nos hacemos las pruebas pero esta vez se tardaron por que no hay suficientes reactivos por tal razón no pudimos hacer el programa anoche, hasta no estar seguros que todos incluyendo la producción estuviéramos bien. Gracias a todos por sus llamadas , mensajes, Que rico se siente saber que el pueblo te quiere. Gracias. Hoy regreso a [email protected] a la 1pm en vivo. Gracias a nuestro productor y amigo Tony Mojena por siempre preocuparse por todos sus empleados. Gracias a Cancela por apoyarnos y Elia Calvo por ayudarnos a llevar el mensaje. Tenemos que vivir con esta realidad y gracias a Dios lo que estamos haciendo está funcionando. USA LA MASCARILLA. Se les quiere. Ahora a seguir llevando alegría al pueblo", expresó Raymond en Instagram.

Arrieta también explicó que la edición de Raymond y sus Amigos del martes, no salió en vivo debido a una tardanza en las pruebas que se le realiza a todo el equipo de producción.

Sin embargo, el comediante puertorriqueño indicó que en el día de hoy estará regresando al programa Día a Día que también se transmite en Telemundo