Miss Gala ya está lista para dar a luz y compartirlo todo en sus redes

Queridos Galitas, se desborda el amor en nuestra casa con todo el apoyo y amor que hemos recibido durante estos días. En nuestro hogar creemos en agradecerle a la vida y ver el vaso siempre mitad lleno. Aunque son tiempos difíciles, para todos, mi corazón se extiende a todas las personas que estamos pasando por situaciones que cambian nuestras vidas en medio de todo esto, lo sé, no está fácil. Pero Somos fuertes, podemos y tenemos que vivir un día a la vez confiando en Dios. Estamos agradecidos de cada uno de los mensajes que nos han hecho llegar. Ya casi, casi conoceremos a Baby Gala II. (Me encuentro en el hospital mientras publico esto) Pueden verme en mi Story 🥰😘Love you guys, wish us the best. – Los Gala 🤍🤍🤍 Foto: @tukas_pets