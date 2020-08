Tommy Ramos decide abandonar la competencia de Exatlón

View this post on Instagram

Gracias a todos ustedes que siempre me apoyaron, gracias por no dejarme solo, por reír conmigo, por llorar conmigo, por vivirse esta gran aventura junto a mi. Gracias a todos mis fanáticos por lograr que yo regresara a las arenas de Exatlon. Gracias a la producción y a mi familia roja. Gracias a mi equipo de trabajo que mientras yo estaba dejándolo todo en la competencia estuvieron manteniendo mis redes sociales vivas. Gracias a ti mi amor @vilmariemojica por ser mi fanática #1 incondicional. Gracias Papa Dios por qué sigo vivo y puedo ver una vez más a mi familia… No se que me espere el mañana, pero prometo afrontarlo con la mejor cara posible, con la frente en alto y siempre sonriendo. De todo corazón GRACIAS! #TeamTommy