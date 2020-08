Valerie Vay lanza su sencillo "Más"

La La actriz y cantante puertorriqueña Valerie Vay lanzó su nuevo sencillo “Más”, tema inspirado en su experiencia recordando la primera etapa de una relación.

Vay escribe sus temas y se inspira además en ocasiones pasadas, cosa que combina con los seres que la rodea.

“Por lo general escribo mis propios temas, aunque no descarto la idea de interpretar temas de otros autores en un futuro. El proceso de crear mis canciones es algo que disfruto y me gusta poder interpretar lo que escribo. Aunque he dedicado temas anteriormente, este en particular no va dirigido a alguien en específico. Sin embargo, me agrada la idea de integrar mis experiencias y que las personas se puedan identificar con ellas”, expresó la joven en un comunicado.

Mira el video:

El video fue grabado en la ciudad de Miami, a pesar de que muchos de los lugares permanecían cerrados debido al Covid 19, su equipo de producción logró recrear el concepto del video con localidades visualmente atractivas, coloridas y exóticas.

“Fue una experiencia diferente por lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero lo logramos. Durante la filmación del video sucedieron cosas memorables, por ejemplo, hay una escena completamente improvisada. Resulta que luego de haber terminado la grabación, estábamos caminando por el pasillo del edificio donde vivo y al videografo le llamó la atención el cuarto donde recibimos nuestras correspondencias. Se trataba de un cuarto muy llamativo de buzones rojos. De inmediato, se le ocurrió a último momento hacer una toma en esos buzones, así que tratamos de grabar rápido para que nadie se diera cuenta. ¡Fue una escena con mucha adrenalina y nos reímos mucho! Sin duda una de mis escenas favoritas¨, agregó la cantante.

Valerie ha estado involucrada en el mundo artístico desde una edad muy temprana donde se presentó en los teatros y festivales más importantes de Puerto Rico siendo parte de diversas obras y espectáculos musicales. En el proceso fue descubierta por una agencia de talentos donde a los 9 años es integrada a un grupo musical y a los 13 años es aceptada en la escuela especializada en teatro, E.C.E.T. en el viejo San Juan. Completó su Bachillerato en Mercadeo y Producción de Eventos en el año 2019.

Valerie Vay representa, además, la comunidad latina en el género musical de Pop latino con influencias de Dance hall. En el 2018 oficialmente se introduce profesionalmente en la industria de la música con su primer sencillo “Tuya”, seguido por su segundo tema “Más Me Quiero”, en el 2019.

Estos dos sencillos le permiten a Valerie Vay presentarse en el Heart Media Orlando, donde sus canciones hacen su primera aparición radial. En este año 2020, su tema “Fruta Prohíbida” fue lanzado y expandió su música a sonar en otros continentes.

“Mas”, se encuentra en promoción internacional y está disponible en YouTube y en todas las

plataformas sociales.