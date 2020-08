María Celeste Arrarás se topa con una agradable sorpresa, tras su salida de Telemundo

La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás se llevó tremenda sorpresa que le alegró el momento difícil que atraviesa, tras su salida repentina de Telemundo, cuando la comunidad hispana en Estados Unidos le agradeció su labor mediante un gigantesco billboard en Time Square, Nueva York.

Una emocionada Arrarás compartió su agradecimiento por el homenaje a través de un video de redes sociales.

"Después del cambio inesperado que dio mi vida con la salida de Telemundo, me han pasado muchas cosas maravillosas que me hacen sentir extremadamente agradecida y han sido cosas inesperadas, pero esta me dejó emocionada porque en mis sueños más increíbles jamás me lo imagine", dijo la periodista al compartir una imagen del billboard en la famosa zona de Nueva York.

El letrero con una fotografía de Arrás lee: "felicidades a María Celeste Arrarás por su trayectoria en la televisión hispana".

"Ese homenaje que me hizo Nueva York donde yo comencé mi carrera periodística aquí en Estados Unidos fue algo bien emotivo", destacó la reportera. Arrás recordó que de Puerto Rico se trasladó a la Gran Manzana donde inició su trabajo en la televisión estadounidense. Dijo que en la ciudad de Nueva York se dio golpes iniciales que la hicieron ser más determinada.

"Yo ver eso que Nueva York hizo hoy para hacerle homenaje a mi carrera es algo sumamente emocionante que me hace más humilde que nunca", expresió Arrarás en un video que publicó en su página de Facebook el pasado viernes. Recordó que ya una vez había estado en Time Square como parte de una campaña previa de Telemundo, por lo que se sentía agradecida de que algo que puede ocurrir una vez en la vida, a ella le haya pasado en dos ocasiones.

La periodista agradeció el respaldo de la teleaudiencia a lo largo de toda su trayectoria en la televisión. Recientemente, Telemundo determinó culminar las funciones de Arrás como conductora del programa Al Rojo Vivo en televisión nacional.