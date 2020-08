Sebastián Yatra lanza ‘A Dónde Van’, un tema para bailar y festejar con amistades

Sin duda, a Sebastián Yatra le sobran las razones para estar culeco y llevar una sonrisa incontrolable.

La primera de estas es sin duda el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘A Dónde Van’ junto al rapero puertorriqueño Álvaro Díaz. La segunda, de acuerdo con el cantante colombiano, se trata de una especie de enchule que tiene con el resultado final de dicho tema, algo que según contó a Metro no ocurría hace algún tiempo. La tercera, es que parte de ese enamoramiento, es el mensaje que busca emitir con el sencillo: una combinación de fiesta desenfrenada en una discoteca o el disfrute musical con un grupo de amistades mientras comparten uno que otro trago.

En una entrevista por videollamada —desde la comodidad de su hogar— el intérprete relató que pudo dedicarle más tiempo a la producción de este tema que cataloga como uno repleto de diversas emociones.

“Para mí ya es un éxito que yo esté tan enamorado de una canción que voy a lanzar. No me pasaba hace mucho tiempo. Por el afán de que hay que lanzar ya un nuevo sencillo…La música toma tiempo y la música es este feeling y sentimiento. Esto es un negocio al final y todo, todos estamos trabajando por algo, pero cuando se trata de arte no es solamente números y lo que está en el papel, es que haya alma, que haya espíritu y que haya una esencia ahí”, dijo el cantante sobre lo que significa hoy día lanzar temas constamente en la actual industria musical.

“Es muy bacano porque en esta canción tuve el tiempo para meterle toda mi alma a una canción”, señaló.

El tema, por su parte, es una melodía guiada por una guitarra acústica y una leve percusión mientras Yatra y el rapero Álvaro Díaz se intercambian los versos de la canción. “A dónde van a parar los besos cuando se dan, los ‘te quiero’ que no supiste aceptar”, se escucha el estribillo de la canción.

“Musicalmente va evolucionando mucho la canción y llegan partes que no te esperas y te dan como unas ganas inevitables de moverte y sentís como esa nostalgia y al mismo tiempo quieres un trago en la mano sí o sí y brindar con tus amigos y querer estar en una discoteca que pongan esa canción a las 4:00 a.m. cuando ya están prendiendo las luces y ya están todos borrachos cantándola”, comentó el cantante.

El cantante además describió que la receta junto a Álvaro Díaz mezcló orgánicamente y aseguró que no se “sintió forzada”. “[Álvaro] le da como una malicia muy cool a la canción y una magia y mística. Y su voz y la mía no esperarías escucharnos cantando juntos, pero mezclan súper bien en este tema”, dijo Yatra sobre el rapero puertorriqueño.

Yatra también contó que la composición de ‘A Dónde Van’ surgió tras un ‘camp’ digital que realizó —en medio de la pandemia por el COVID-19— junto a unos autores latinos en el que salieron cerca de unos 141 temas.

El intérprete colombiano también indicó que este año espera lanzar más sencillos y una nueva producción discográfica podría avecinarse tan pronto como inicios del año que viene.

Vea la entrevista completa aquí: