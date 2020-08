Regresa lo mejor del entretenimiento local e internacional a ABC Puerto Rico

La nueva temporada de programación regresa en grande en la emisora local ABC Puerto Rico, incluyendo el retorno de populares series, nuevas temporadas de los realities y eventos especiales en vivo. Encabezando la nueva temporada de programación de ABC Puerto Rico están:

: Estrenan la cuarta temporada del drama televisivo más visto nacionalmente, sobre un joven cirujano autista, reclutado por un prestigioso hospital. La tercera temporada dejo a los fans al borde del asiento luego que dos de los personajes principales, Dr. Alex Park y Dr. Morgan Reznick, anunciaran que dejarían sus labores en el hospital. No obstante el creador de la serie confirmó que ambos personaje continuará en la serie. Grey’s Anatomy : Estrena la decimoséptima temporada de una de las series dramáticas más elogiadas y comentadas en la historia de la televisión. Esta temporada tendrá episodios dedicamos a la pandemia de Coronavirus.

“Ha sido un año de grandes retos y cambios. Nuestra gente está buscando entretenerse, y en ABC Puerto Rico cumplimos con nuevas temporadas de las mejores series dramáticas, eventos deportivos y musicales”, dijo Pedro Rúa Jovet, gerente general de Telecinco, empresa matriz de ABC Puerto Rico.

Para quienes disfrutan de programación más liviana, ABC Puerto Rico cuenta con la decimosexta temporada de los dramas amorosos The Bachelor y The Bachelorette y con la competencia de baile más popular nacionalmente, Dancing with the Stars con la modelo y empresaría Tyra Banks como presentadora. Además de ser el canal exclusivo de “The Oscars”, los eventos en vivo más importantes de la música y el deporte:

: La ceremonia, donde puedes disfrutar de todas tus estrellas de la música y de la televisión, tendrá lugar el 20 de septiembre a las 8:00 p.m. American Music Awards: El evento músical en vivo que premia lo mejor de la música popular, será transmitido el 22 de noviembre a las 8:00 p.m.

En el foro local, ABC Puerto Rico toma la delantera con los nuevos programas:

: En cobertura y análisis de los eventos electorales del 2020, producido en alianza con el periódico Metro y la emisora Radio Isla. NBA Fan Zone: Estadísticas, análisis y mejores jugadas de la liga de baloncesto, moderado por la periodista deportiva Natalia Meléndez.

ABC Puerto Rico, junto a WORA-TV y Canal 24 horas, son propiedad de Telecinco Inc., empresa con más de 60 años en la isla. Sintoniza ABC Puerto Rico por el canal 15 de Liberty, 20 en Dish, 172 en DirecTV y el 5.1 por antena, en toda la isla.