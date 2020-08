Janice sale por la puerta ancha en "Guerreros vs. Los Otros"

La participante de "Guerreros" (Wapa TV), Janice Betancourt, se proclamó ayer, jueves, campeona de la temporada "Guerreros vs. Los Otros" luego de su atropellada entrada al equipo de "Los Otros", donde recibió muchas críticas. Esta se llevó 10 mil dólares como premio por su victoria.

"Me llevaron a 'Los otros' para poner orden. Ese equipo a mí no aceptó y me rechazó, hasta 'tirana' me llamaron. Mi propósito siempre fue llevar unión, positivismo y estrategia. A pesar de los rechazos yo nunca me quité. En la final hubo algunos que no pudieron participar. Participamos cinco por equipo y ganamos la estrella", dijo Janice en declaraciones a Metro.

Esta añadió que: "Voy a repartir [el dinero], según la cantidad que yo entienda, entre los que participamos porque ese premio es de ayer [de la final]. Para mí la justicia es divina por toda mi paciencia y esfuerzo que a lo mejor ellos [el equipo] no valoraron. Dios me dio la oportunidad de ganar este premio. Esto fue una lección de vida para los que estábamos adentro y los televidentes".

"La Valiente", como es conocida en el programa, se mostró agradecida con el equipo, los televidentes y la producción tras su triunfo.

Janice es la primera mujer boricua en ganar la competencia. La primera temporada "Hombres vs. Mujeres" fue ganada por el joven Jeanthony "Chino" Medina y en "Cobras vs. Leones" venció Asaf Torres.

EL canal confirmó que este lunes dará comienzo la próxima temporada del programa llamada "Cobras vs. Leones: La Gran Batalla", donde todavía sigue a la expectativa si se fusionarán los equipos de "Los Otros" y "Guerreros" o se mantengan iguales.