Reseña: The One & Only Ivan; conmovedora propuesta sobre la libertad a través de los ojos de un gorila

Algunos se cuestionarán el estreno de otra cinta de animales que hablan, pero pueden confiar en que Disney hace un gran trabajo con la adaptación del libro The One & Only Ivan que a su vez inspira su historia en un evento real. Ivan (Sam Rockwell) es un gorila que vive en cautiverio junto a otros animales dentro de un pequeño circo en la suburbia norteamericana y lleva gran parte de su vida deleitando al público, bajo la supervisión de Mack, el propietario del circo, interpretado con mucha sensibilidad por Bryan Cranston. Su vida tomará un giro dramático cuando llega Ruby, una elefante bebé , (Brooklynn Prince) y despierta en él la necesidad de reevaluar su existencia. El primate comienza a visualizar su vida fuera de la jaula y junto a sus compañeros.

La conmovedora aventura, que llega a la pantalla en un impresionante híbrido de acción en vivo y animación digital, funciona en gran medida por la efectiva combinación de las personalidades de los protagonistas animales y los seres humanos que los rodean, en especial el asistente de Mack, interpretado por el

puertorriqueño Ramón Rodríguez, quien acostumbra llevar al trabajo a su pequeña hija, la precoz Julia, interpretada por la joven de ascendencia puertorriqueña Ariana Greenblatt, quien descubre una gran habilidad en Ivan que lo ayudará en sus aspiraciones. La cinta se beneficia de la dirección de Thea Sharrock, quien evita caer en el terreno del sentimentalismo con una comedida gestión detrás de las cámaras que balancea perfectamente el humor, con los duros temas que presenta hilvanando sutilmente cada historia.

No podemos pasar por alto la impresionante animación digital (CGI) que hace olvidar que no son reales, por el excelente trabajo con las actuaciones y las voces. Esta emocionante historia inspirada en la vida real, ablandará el corazón del más duro.