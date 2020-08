Ramón Rodríguez & Ariana Greenblatt “Tuvimos una fuerte conexión durante la filmación”

En la emotiva cinta The One & Only Ivan que estrena este viernes en la plataforma de streaming de Disney+ , los puertorriqueños Ramón Rodríguez y Ariana Greenblatt, que interpretan a padre e hija, respectivamente, se robarán el corazón de la audiencia con una de las historias más importantes del filme. Los actores conversaron de forma virtual en exclusiva con Metro Puerto Rico sobre los retos de trabajar en un filme de esta magnitud junto a figuras de la talla de Angelina Jolie, Sam Rockwell y Danny DeVito. “Danny es increíble, un día estábamos rehaciendo líneas que teníamos que corregir y él estaba en la pantalla al otro lado y comenzó a llorar en una de las escenas entre Julia (Ariana) y yo. Él es especial, es un tipo maravilloso. Y coincidí con Angelina (Jolie) porque además de ser una de las productoras de la película, estaba filmando Maleficent 2 en el estudio del lado” – destacó Rodriguez, quien nos confesó que se encuentra trabajando en un guion sobre un superhéroe latino que rompe con los estereotipos del latino en el cine.

Ariana, que viene de trabajar en la versión fílmica del musical In The Heights, se mostró muy emocionada de trabajar junto a Rodríguez: “Definitivamente tuvimos una fuerte conexión durante la filmación porque queríamos hacerlo muy real como un padre y su hija. Hablamos mucho de la comida puertorriqueña y de la música salsa. Es una persona maravillosa. Además, fue increíble trabajar con un compañero puertorriqueño”. Mientras que el actor afirmó lo siguiente: “Jugamos un montón. Siempre había un juego pasando entre pausas, también nos inventamos un saludo. Además, tener dos puertorriqueños en una película tan grande, con un elenco asombroso, y un hermoso mensaje sobre los animales, sobre las familias, el autodescubrimiento, fue un verdadero honor formar parte de todo esto”.

Greenblatt, que tiene a su haber algunas de las escenas más emotivas del filme junto a Rodriguez e Ivan, el personaje titular, resaltó la importancia de este proyecto por presentar temas como el confinamiento de animales y la libertad. “Lo que me atrajo del personaje es que Julia es quien inspira y enseña a Ivan (gorila) a pintar. Crecí amando a los animales, por lo que poder interpretar a un personaje que ayuda a los animales, fue definitivamente un mensaje importante y genial para mí, especialmente a mi edad”. Rodríguez por su parte, quien estuvo en Puerto Rico filmando el documental Pa’ Lante, sobre los esfuerzos de recuperación de la isla luego del paso del huracán Maria, donde participó reparando techos de familias afectadas, destacó la importancia del personaje que interpreta luego de trabajar en películas de acción como Transformers y Need For Speed: “George es un gran hombre, una de las cosas que me encantó de él fue que es un buen padre, de gran corazón y está tratando de mantener unida a su familia. Siendo puertorriqueño y latino es importante que veamos gente positiva en esas posiciones de padre. Me encantó esa relación con la hija y Ariana que es increíble, una niña muy inteligente, fue un placer trabajar con ella”, concluyó.

Sobre si hubiese preferido estrenar en la pantalla grande, el actor confesó: “Me decepcionó un poco al principio cuando me dijeron que no íbamos a estrenar en cines. Pero la película de verdad es sobre eso, un gorila que está encerrado. Ahora que estamos adentro con todo este tiempo en nuestras manos, creo que tenemos que reflexionar porque es lo que está pasando ahora mismo. Ya el medio se estaba moviendo en esa dirección (streaming), pero creo que esto lo aceleró. Pero yo espero que los cines reabran y que la gente regrese porque al final nosotros somos humanos sociales, necesitamos rodearnos de gente. Así que el cine, teatro, conciertos son cosas que compartimos en grupo, juntos compartimos esa energía", manifestó.

La actriz, que anhela regresar a Puerto Rico, se inspiró en nuestras playas para un dibujo que presenta en una escena crucial de la cinta.