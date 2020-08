Miss República Checa 2020 anuncia embarazo y no le quitarán su título

View this post on Instagram

¡Bomba! Miss República Checa 2020, Natalie Kocendova, anuncia que está embarazada. La joven de 20 años fue coronada el pasado mes de julio para representar a su país en #MissInternational, que se realizará en octubre 2021 por la pandemia del coronavirus. La organización checa indicó que no destituirán a Natalie de su corona, pero enviarán a otra candidata al dicho certamen en Japón del año que viene. ¿Qué piensas de esta noticia? #MissRepCheca #misseschecas #MissRepublicaCheca #MissCzechRepublic #misses #misseseuropeas #NatalieKocendova #pageant #pregnant