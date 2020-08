Estrenan "Los HP en Pandemia" por Mega TV

MegaTV, cadena televisiva propiedad de Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) (OTCQX: SBSAA), la compañía líder de minorías, multimedia y entretenimiento hispano certificada en los Estados Unidos y la de mayor crecimiento en Puerto Rico anunció el estreno de la nueva temporada de “Los HP En Pandemia” a partir de hoy, miércoles.

Danilo Beauchamp, productor y actor principal del programa, renovó el espacio televisivo el cual irá al aire todos los miércoles en nuevo horario de 9:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lo que se avecina en “Los HP En Pandemia” es mucha alegría, entretenimiento, chistes y una extrema diversión pandémica; ahhh pero con todos los protocolos para contagiarte de la risa.

“Tener la oportunidad de producir y participar como talento durante los dos años del espacio televisivo me llena de mucha satisfacción. Me siento honrado por la confianza que ha depositado en nosotros la gerencia de Mega Tv, nuestra audiencia, así como los auspiciadores quienes nos han apoyado desde el comienzo de esta aventura. Esta breve pausa que tuvimos nos sirvió para agregar nuevas secciones, incorporar de nuevo a nuestros colaboradores y refrescar el contenido. “Los HP En Pandemia” surge con la idea de que ahora con la situación de la pandemia en donde hay distanciamiento físico y otras restricciones se nos ocurrió grabar en la calle con todos los protocolos requeridos. Esto es adicional a realizar entrevistas y algunas secciones de comedia tales como La barra de Pincho y Notifeca. El programa cuenta con la participación de grandes colegas reconocidos de la televisión en Puerto Rico tales como Rocky The Kid, Erick Rodríguez “Chicho”, Edwin Emil y Magda. Confiamos que nuestros seguidores nos sintonicen este próximo miércoles y nos sigan apoyando como hasta ahora”, comentó Beauchamp quien se destaca por sus personaje de Pablo Escoba.

Por su parte Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico, sostuvo que: “Mega TV Puerto Rico se ha convertido en el canal de más crecimiento precisamente por abrir más talleres con talento puertorriqueño. Danilo Beauchamp es una gran talento y es parte de nuestra familia. Además, goza del respaldo de nosotros y de miles de seguidores tanto en radio como en television”. De otra parte, el gerente general y vicepresidente de ventas de SBS Puerto Rico, Víctor Roque, expresó que “como ejecutivo de la empresa velamos por inclusión y desarrollo de programas que sean de calidad y de sano entretenimiento, y en nuestra empresa nos solidarizamos con “Los HP En Pandemia”.

Tanto esta nueva temporada de “Los HP En Pandemia” los demás programas que hemos lanzado cuentan con la integración de una tecnología avanzada, del apoyo en redes sociales, y promociones para fortalecer y solidificar toda la programación con el fin de llegar a más hogares cada día.