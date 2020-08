El nombre de la joven cantante fue tendencia durante el fin de semana; esta es la verdad tras el criticado nuevo look de Evaluna Montaner.

Como algunos saben, Evaluna fue tema de conversación estos días.

Todo tuvo que ver con que la joven cantante publicó una serie de fotos donde se ve muy diferente.

A primera vista, parecía como se hubiese rapado la cabeza a los lados.

Esto le daba una apariencia algo ruda que varios criticaron.

Sin embargo, la realidad es que Evaluna solo se había tinturado de un tono muy claro que semejaba su tono de piel.

Por esta razón varios creyeron que se había rapado la cabeza.

"Por alguna razón la gente piensa que me rapé, es rubio, amigo", anotó Evaluna en una de sus historias de Instagram.

Sin embargo, además de aclarar, les recordó a sus seguidores que ella es libre de hacer lo que quiera con su apariencia.

"No me rapé, pero si me rapo, ¿qué?", agregó.

La verdad tras el criticado y radical nuevo look de Evaluna Montaner

Además de esto, sus hermanos, su padre y su esposo, Camilo, la defendieron comentando que estaba muy bella sin importar lo que hiciera con su cabello.