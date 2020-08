San Juan Moda inicia recorrido mundial junto a Embajadores Boricuas

La plataforma de San Juan Moda inicia este miércoles un viaje por el mundo de la moda de la mano de figuras relacionadas a la industria. Los Embajadores Boricuas transmitirán semanalmente desde varias ciudades presentando en vivo lo último relacionado con la moda en esta nuestra nueva realidad.

Mientras San Juan Moda se prepara para lo que será su 14 Edición en noviembre, comenzará todos los miércoles a las 5:00 de la tarde, las presentaciones de una serie de recorridos virtuales por las ciudades más importantes dentro de la industria.

De Moda por el Mundo contará con diferentes Embajadores Boricuas quienes desde su ciudad darán una mirada a lo que está ocurriendo en la moda y la economía desde diferentes países en tiempo real y lugares de interés. Será un viaje para conocer cómo se mueve la moda en medio de este momento histórico universal.

Durante la pandemia, San Juan Moda realizó 42 entrevistas de interés humano a diseñadores o relacionados a la industria de la moda, de la mano de la comunicadora MarieTere Benes, quien también en éste nuevo emprendimiento conducirá el recorrido y conectará al público a través de la página de Instagram sanjuanmodapr.

“A través de nuestra plataforma digital iremos desde NY, Miami, Los Angeles; hasta España, Milán, Paris entre otros destinos. Preguntaremos a nuestros embajadores sobre información que pueda servir para nuestros seguidores. Cada uno de los embajadores se convertirán en contacto y recurso de seguimiento para beneficio de la industria”, dijo MarieTere Benes al destacar que será un embajador por ciudad.

Los Embajadores Boricuas compartirán sus conocimientos, secretos y recursos para que usted pueda ampliar, conocer y estar al día con los acontecimientos más recientes en la industria de la moda.

El primer viaje comienza en la Ciudad de Nueva York y como embajador estará el diseñador puertorriqueño Ghabrielo Fernando quien se ha destacado por su estilo clásico con pinceladas modernas. La precisión y buena hechura en sus diseños le han asegurado una trayectoria ascendente en el mundo de la moda. Este joven diseñador puertorriqueño no solo ha tenido acceso a los talleres más prestigiosos de Puerto Rico sino también de Estados Unidos.

En esta ocasión Ghabriello compartirá secretos, estrategias, recursos útiles para los diseñadores que interesan del mercado de NY. “Es tiempo de trabajar juntos, es la única manera de mantener la industria en pie”, nos afirma con aplomo y seguridad Ghabriello Fernando.

San Juan Moda aspira a proveer soluciones prácticas para los profesionales de la industria que quieren globalizarse sin tener que salir de Puerto Rico. Profesionales de la moda pondrán a disposición sus servicios para seguir impulsando la industria de la moda local en estos tiempos tan inciertos.

Esta nueva herramienta de comunicación es una propuesta que le da acceso a un catálogo único de profesionales alrededor del mundo desde la comodidad de su hogar a través de una experiencia digital personalizada.

¿Quién es Ghabriello Fernando?

A muy temprana edad comenzó su carrera como diseñador, mientras estudiaba Ingeniería Civil En la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. En sus primeros años Ghabriello hace un intercambio estudiantil en la ciudad de los rascacielos; Es allí donde descubre su interés por el mundo de la alta costura, algo que no se había planteado hasta entonces.Al regresar, conoce a sus grandes mentores Harry Robles y Joel Rosa, quienes lo impulsan a lanzarse como diseñador.

En el 2011, Ghabriello Fernando hace su primera aparición en un evento junto a reconocidos diseñadores como; Harry Robles, Carlos Alberto, David Antonio, Carlos Casanovas entre otros, que rindieron tributo a Carlota Alfaro, afamada modista puertorriqueña, en el desfile que conmemoró su 60mo Aniversario. Paralelamente, ese mismo año, Ghabriello Fernando presenta su colección Endless Night junto al grupo “The New Generation”. Su primera aparición en el PRHFW le mereció la ovación del público presente.

"Para mi PRHFW fue un reto; no sabía lo que hacía y ya estaba adentro, la dirección de Caridad Fernández y Nono Maldonado me dio la seguridad para lograrlo". Luego de dos ediciones en el PRHFW, vestir celebridades, editoriales y una gran acogida en la industria, decide partir a la Ciudad de New York a buscar mayores retos. Rápidamente comienza a trabajar junto al diseñador Argentino Gustavo Cadille. Luego pasa a formar parte del equipo de diseño del diseñador venezolano Ángel Sánchez. Tiempo más tarde logra formar parte de la casa de modas Zac Posen.

Su estancia en New York, le ha permitido compartir con grandes íconos de la industria como Tim Gunn, Carolina Herrera, Nina García, Isabel Toledo, Rogelio Velasco, Joan Smalls, Rose Cordero, y fallecido Oscar de La Renta, entre muchos otros y contar con el respeto y amistad de Grandes profesionales entre ellos André León tallley.

Ghabriello ha vestido a la Ex Primera Dama Wilma Pastrana para la Gala del Museo, tuvo a su cargo la colaboración directa con el diseñador Luis Antonio para realizar el traje de Madison Berrios, presentó para la Fundación Alas a la Mujer, y colaborado con otros diseñadores a nivel internacional y localmente.

Gracias a la impecabilidad de su trabajo, ha tenido acceso a varias casas de moda y pilares de la industria.

Más allá de su admirable currículo Ghabriello siempre ha permanecido colaborando con diseñadores locales y aportando sus conocimientos y medios con sus colegas diseñadores.

Actualmente, Ghabriello Fernando trabaja la línea de novias de su mentor y amigo Harry Robles. A su vez colabora una nueva línea de traje baños con el diseñador Luis Antonio, la apertura de una tienda en Orlando, Florida y colabora con San Juan Moda.

Ghabriello Fernando es un apasionado de la moda, y desprendido de sus conocimientos, nunca tiene un no por respuesta, y su orgullo es lograr que otros puedan brillar con su ayuda. Diseñadores como Eddie guerrero, Miriam Budet, kelvin Giovanni, Rey Ortiz, Gabriela Nevares ,Valdy, Joseph D'aponte, Harry Robles entre otros han podido encontrar en Ghabriello una mano amiga al momento de necesitar su ayuda.