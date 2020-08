Revelan quién interpretará a la Lady Di en las últimas temporadas de "The Crown"

La producción de la serie de Netflix "The Crown", anunció hoy, domingo, que la actriz australiana Elizabeth Debicki será quien interprete el codiciado papel de la Princesa Diana, o Lady Di, en las últimas dos temporadas (5 y 6).

"La fuerza , las palabras y las acciones de la Princesa Diana viven en los corazones de muchos", expresó la actriz en el anuncio oficial, asumiendo el papel como un "verdadero honor y privilegio". También confesó que desde el primer episodio se mantenido enganchada al programa.

Debicki, de 29 años, ha participado de películas como The Great Gatsby, Tenet, The Man from U.N.C.L.E., entre otras producciones en la pantalla chica y en teatro.

La fenecida Diana de Gales fue la primera esposa del príncipe Carlos, heredero de la corona británica. Tras una tormentosa relación y un divorcio mal mirado por la Corona, Lady Di falleció en un trágico accidente automovilístico en París, Francia. De esta unión nacieron los Guillermo y Enrique.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Todavía no se ha revelado quién interpretará a al Carlos de Gales y a Camilla Parker-Bowles, aunque el elenco de la quinta y sexta temporada están casi completados. La actriz Imelda Staunton aparecerá como la reina Isabel.