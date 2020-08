A lágrima viva María Celeste Arrarás por gesto de excompañeros de Telemundo

Cuando estalló la pandemia del coronavirus, la sala de la presentadora boricua María Celeste Arrarás se convirtió en un estudio improvisado para el que fuera su programa "Al Rojo Vivo", transmitido a través de Telemundo. Sus hijos se convirtieron en técnicos y productores para garantizar al canal un programa de calidad.

Pero su despido, anunciado la semana pasada, se concretó ayer, sábado, cuando excompañeros de la presentadora llegaron a desarmar el "estudio casero". "Ya desapareció el estudio casero que tenía aquí de Al Rojo Vivo, se lo llevaron hoy y fue un momento bien emotivo", compartió ayer con sus seguidores en Facebook.

Y es que sus compañeros la sorprendieron con un detalle que le hizo rodar lágrimas por su rostro. "Fue un momento bien emotivo… Un momento muy simbólico porque es un cierre del círculo. Vinieron mis compañeros que adoro y que me valoran, y que me han dejado clarísimo que me quieren. Vinieron los camarógrafos, el equipo técnico [y Me hicieron un gesto tan bonito, un homenaje tan bonito", compartió en un vídeo en Facebook antes de mostrar la foto de dos compañeros con ramos de rosas en sus manos, una rodilla en el suelo, y los ojos achicados, como delatando que había una sonrisa bajo sus mascarillas.

"Se me salieron las lágrimas. No se los niego", confesó Arrarás, quien fue sustituida por la presentadora mexicana Rebelka Smyth.

"Ya el estudio no está aquí. Ya mi sala ha vuelto a ser sala. Extraño al estudio y extraño a mis compañeros", agregó la puertorriqueña. "Decirles que una semana después estoy como un cascabel pues sería mentirles" añadió tragando hondo.

"Hay momentos en que a uno le da tristeza. Hay momentos en que uno ve una noticia en la tele y me da por agarrar el teléfono como si fuera a llamar a mi equipo, pero no los quiero interrumpir. Entonces son cosas [a las] que uno se va acostumbrando", agregó.

"Tenemos que siempre acostumbrarnos a las transiciones, que son buenas para evolucionar. En mi caso, cada vez que he tenido algo en que tengo que hacer cambios en la vida, a veces sin yo misma quererlo, como pasó ahora, siempre ha surgido algo bueno. Y ha surgido algo bueno porque yo me he preparado mentalmente Para aceptar ese cambio que llegó", dijo a sus seguidores en un vídeo.

También aprovechó el momento para agradecer los mensajes de apoyo por parte del público. "He leído cada uno", garantizó.

Mira el vídeo: