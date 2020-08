Mujer rompe pieza ante diseñador Romero Britto por tratar mal a sus empleados

View this post on Instagram

¡Esto es una buena jefa! Mujer le reclama al diseñador #RomeroBritto por, alegadamente, tratar mal al personal de su restaurante. Esta decide romper frente a la cara del artista una obra suya que le compró en señal de enojo por su actitud grosera. Yo, aplaudo la decisión de la mujer que defiende a sus empleados. Lo demás es material y, total, ella la compró. 🥰😅 ¿Qué opinan? Los leo 👀