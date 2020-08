Natti Natasha y Danna Paola hacen homenaje a Selena Quintanilla

View this post on Instagram

🥺Otro sueño hecho realidad poder hacerle homenaje a una artista que nos marco a todos con su excelencia y música, cantar sus canciones es un honor para mi 🌹 La gran y eterna @selenaqofficial 👸🏻 😍💕 ¿Que les pareció? Gracias a @dannapaola @allybrooke y @greeicy1 por acompañarme 🎤🎬 @premiosjuventud @abquintanilla3 @pinarecords1 #NattiNatasha #Selena #Homenaje #dreamscometrue