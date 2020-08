Judas and the Black Messiah – una fascinante propuesta que llega en el momento oportuno

“Yo soy un revolucionario” – grita varias veces el activista y líder revolucionario Fred Hampton en el dramático “tráiler” de “Judas and the Black Messiah”. A tono con el estreno del trailer de esta nueva propuesta de Warner Bros, que llegará a la pantalla grande en algún momento del 2021, el estudio llevó a cabo un conversatorio con los responsables de entregarnos esta poderosa propuesta basada en la vida real. “Judas and the Black Messiah” relata la historia del líder de la división de Chicago del revolucionario grupo The Black Panthers, Fred Hampton (Daniel Kaluuya) y la traición por parte de William O. Neal (Lakeith Stainfield) , un infiltrado del FBI en el grupo, que provocó el asesinato del activista. La actividad, que se llevó a cabo de manera virtual, y de la cual Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de participar, contó con la presencia el productor Charles D. King (Just Mercy, Fences), Ryan Coogler (Black Panther, Creed), Shaka King (director) y el activista Fred Hampton Jr., hijo de la figura central del filme.

Este electrizante junte de talentos nos llevará a experimentar una historia que hoy día, cuarenta años más tarde resuena social y políticamente más potente que nunca. “Me sentí comprometido de ser parte de este proyecto, y apoyar estas fascinantes y auténticas historias sobre nuestra comunidad. El guión me impactó y me lleno de orgullo involucrarme en este proyecto. Todo continuo creciendo cuando comenzamos a darle forma y reunirnos con personas claves.” – comentó King que junto a su casa productora Macro, tiene como objetivo financiar proyectos que presenten historias de personajes reales.

“Lancé MACRO hace 5 años con la visión de hacer lo que estamos haciendo ahora, contar historias de brillantes cineastas como Shaka sobre personas increíbles que el mundo necesita conocer. Recaudamos capital, así que cuando Ryan (Coogler) nos llamó, nos comprometimos a financiar la mitad del presupuesto. Cuando ya contabamos con un gran guion, actores increíbles, socio de producción brillante, que venía de un éxito global impresionante con Black Panther y un gran director como Shaka, llegamos a Warner Bros.” – destacó el productor que también es responsable de filmes como Mudbound, Tigertail y Roman J. Israel, Esq.

La cinta no se limitará a destacar los ideales y luchas por la igualdad, libertad y poder para la gente que Hampton y el grupo que lideraba que durante sus años más fuertes, promulgaba y que se convirtió en el objetivo de un joven programa de la FBI que perseguía desarticular movimientos nacionalistas negros, cuando la gente comenzó a crear una imagen de mesías por sus fuertes convicciones, carismáticas presentaciones en manifestaciones y brillantes discursos a su corta edad, que lo convirtieron en un importante líder de los derechos civiles. “Era un revolucionario, era un Black Panther en mente y alma, esa era su vocación como se dice en la iglesia. No fue algo que surgió de la nada, la chaqueta de cuero llegó, subió la boina llegó, y él internalizó todo esto pero finalmente pagó el precio y él tenía claro que había un precio que pagar por la paz y pero estaba dispuesto a pagarlo.” – añadió Hampton Jr., refiriéndose a su padre y quien actualmente recorre el mundo como activista, continuando el legado de su lucha por la igualdad pero concentrando sus esfuerzos en la lucha por la libertad de prisioneros políticos. “En muchos casos la lucha del movimiento del poder negro en los años 60 tuvo una narrativa incorrecta. Mucha gente piensa que los Black Panthers solo luchan contra el racismo, pero la realidad es que estaban luchando por poder”. – puntualizó.

El enigmático personaje y según los cineastas, oportunista y capitalista de William O. Neal, también jugará un rol importante en la cinta, porque es quien bajo la supervisión del FBI logra acceso al grupo, ganándose la confianza de Hampton para terminar traicionándolo. “Verán el nivel de complejidad de quién era como persona. Lakeith Stanfield es extraordinario, es increíble lo que hace en la pantalla. Hay mucho pietaje sobre este personaje que no quiero revelar pero vamos a conocer que pasó después del asesinato de Hampton. Es realmente revelador y creo que hay mucho al respecto que puede estar relacionado con cosas que estamos experimentando hoy, que incluso vemos hoy con personas que están siendo manipuladas por el sistema.” – compartió el director, que conoció a Coogler en el Sundance Festival cuando ambos presentaban sus óperas primas, Newlyweds y Fruitvale Station respectivamente.

“Sus ideas están todavía presentes, aquellas por las cuales tanto lucho y trataron de destruir. Y que su hijo este aquí hablando sobre esas verdades universales dice mucho. Él fue asesinado, pero todavía estamos aquí. Continuamos luchando contra la misma bestia, continuamos peleando contra el mismo sistema, no nos hemos ido.” – expresó Coogler sobre la importancia de este filme.

Sobre si le preocupa que actor británico Daniel Kaluuya (Get Out, Widow), quien se adueña de la atención en los dos minutos de avances, pudiera enfrentar la molestia de aquellos que hubiesen preferido un actor afroamericano para interpretar a Hampton, el director no ve problema alguno: “Daniel me confirmo que era el actor, porque tenía ese gravitas, tenía esa rara energía para jóvenes de esa edad, en mi investigación descubrí lo inteligente que es, se siente en la forma en que se expresa. Daniel tiene esa combinación de espíritu joven/alma vieja, sin mencionar las posturas políticas que sostiene como individuo. – comentó King, quien se enfrenta a su primera producción de alto presupuesto.

“Incluso antes del momento que estamos teniendo en el mundo en este momento, aumentó la conciencia de nuestras comunidades sobre la necesidad de contar nuestras historias, fue la oportunidad perfecta y lo que pensamos es que la historia es parte de un movimiento donde, con suerte, construimos puentes para informar al mundo al mismo tiempo que los entretenemos. Creemos que esta es una historia con la que las personas a nivel mundial pudieran relacionarse universalmente con ella, en particular, la forma en que Shaka cuenta la historia de manera tan convincente.” – concluyó el productor King.