Antonio Banderas cumple hoy 60 años y anuncia que tiene coronavirus

"Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mis 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus".

Esta es parte de la declaración publicada en la cuenta de Twitter del actor Antonio Banderas, acompañada de una fotografía de niño.

"Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, sólo un poco más cansando de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta".