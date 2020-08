La razón por la que Zac Efron planea dejar Hollywood para siempre

Zac Efron es uno de los actores más conocidos de Hollywood desde su participación en 'High School Musical'. Sin embargo ahora a sus 32 años, el galán ha sorprendido a sus seguidores al revelarse que planea llevar una vida más tranquila lejos de los Estados Unidos.

Zac Efron dejará los Estados Unidos para llevar una vida más tranquila

De cuerdo con información de TMZ, el actor está cansado de ser acosado constantemente en los Estados Unidos por los paparazzi. Por esta razón planea mudarse para dejar Hollywood de una vez pos todas.

Zac Efron planea dejar los Estados Unidos para vivir en Australia / Instagram

De acuerdo con el portal, Zac siempre se ha sentido muy incómodo con la atención a su vida privada, por eso finalmente ha decidido retirarse a un lugar lejano. Su nuevo hogar, será Byron Beach, Australia, país que ha conquistado su corazón por su sintonía con la naturaleza y donde ha pasado la cuarentena.

Zac Efron en sus nuevos proyectos / Instagram

Esto no significa que también abandonará la actuación, pues esta es una de sus grandes pasiones y recientemente ha encontrado en este arte un medio para transmitir un mensaje de ecología.

Zac Efron se renueva con un nuevo look / Instagram

En su serie de Netflix, 'Down to Earth', Zac mismo confesó que buscaba salir de Hollywood, por qué ese ambiente no conduce a una vida larga, feliz y estable.

Zac Efron se muestra como nunca antes con un nuevo documental de Netflix / Twitter

Zac no es el único actor que ha decidido dejar Hollywood para llevar una vida más tranquila, pues hace algunos años Chris Hemsworth decidió regresar a su país de origen junto a su familia para ofrecerles un ambiente más sano.

