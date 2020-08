Presentan a reina boricua que buscará corona en concurso de Osmel Sousa y Lupita Jones

View this post on Instagram

Con hermosos cristales austriacos y piedras preciosas que adornan estos finos metales, los colores de la mono estrellada dicen presente en nuestra bella corona. ❤️ Rojo, blanco y azul celeste, colores de nuestra bandera, quedaron plasmados en este innovador diseño de @ricardopatraca ✨ “Mi intención es que la corona de NLU simbolice los lazos que se unen en una sola voz con un mismo idioma enmarcado con flores que representan la belleza y elegancia de la mujer latinoamericana.” Dice @ricardopatraca creador de la joya. Enhorabuena! Estamos súper contentos con esta joya y ansiosos de que puedan ver lo hermosa que le queda a nuestra reina. NLU Puerto Rico • • • • #LosConcursosEmpoderan #MissPuertoRico #RicardoPatraca #NLUniversal#RicardoPatracacrowns #Patracacrowns #ByPatraca #reinalatina #PuertoRico #nuestralatinauniversal #modelolatina_usa #houstonmodels #nymodels #latinasdoitbest #uslatina #latinoamericanas

La franquicia local está a cargo de Reinas Borincanas Org, dirigida por Ineicyx Pereira y Gabriel Rivera Marrero como codirector nacional. Ambos sienten una extrema pasión por los certámenes de belleza y han trabajado con reinas locales e internacionales. Reinas Borincanas también posee la franquicia de Reina Hispanoamericana en la cual se posicionaron con la 2da finalista en la última edición celebrada en Bolivia.