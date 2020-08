Ednita Nazario: “El amor es una locura bella que nos hace vibrar”

View this post on Instagram

Ustedes lo pidieron mis amores y aquí está; una probadita de "La Más Loca, La Más Bella" Maldito tu desvelo y yo soy la razón… 🎶 SÓLO 2 DÍAS Éste viernes 7 de agosto⏳ Nuevo sencillo: LA MÁS LOCA, LA MÁS BELLA 🔥 #ednitanazario #ednita #lamáslocalamásbella #newsingle #repeat