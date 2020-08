Se impone cortometraje puertorriqueño Mano Santa como máximo ganador del Festival de Cine Europeo

El cortometraje puertorriqueño “Mano Santa”, de la directorx Stephanie Camacho y bajo la producción de Samara Pérez, se impuso el pasado sábado a otros tres cortos locales para llevarse el máximo galardón como parte de Cortadito, la competencia de cortometrajes de la undécima edición del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico, evento que lleva a cabo cada año la Alliance Française Puerto Rico y que ofrece a la audiencia local una amplia variedad de películas reconocidas y premiadas provenientes de más de una decena de naciones europeas.

Según se indicó, el festival, que, por primera vez en su historia, y en Puerto Rico, incluyó películas y cortometrajes con tecnología asistiva para sordos y no videntes, contó con la presentación de 17 películas en formato digital de géneros variados provenientes de 12países de Europa. Entre la gran variedad de géneros que figuraban en cartelera para esta edición, también tuvo lugar la Competencia de Cortometrajes Puertorriqueños Cortadito, programa que este año celebró su octava edición con la muestra de 4 cortometrajes de jóvenes cineastas locales. Mano Santa, que cuenta la historia de Don Isidoro, mejor conocido como la “Mano santa” de su pueblo, y quien refugia por unos días a su nieto Pablo luego de que este se escapara de su hogar, también acaparó el Premio del Público, entre otros importantes galardones.

La lista de ganadores por categorías la componen:

• Cinematografía – Raisa Bonet – Mano Santa

• Edición – Pati Cruz – Mano Santa

• Sonido – Juan Pablo Moreu – Mano Santa

• Música – Eduardo G. Maisonet Méndez – Mano Santa

• Diseño de Producción – Ada Rodríguez – Mano Santa

• Guión – Raúl Abner Samrah – Mano Santa

• Actor – Raymond Rassi Maldonado – Mano Santa

• Actriz – Amanda Méndez – Segregatio

• Premio del Jurado – Jowy Santiago y Joctán Hernández – Segregatio

• Dirección – Stephanie Camacho Casillas- Mano Santa

• Premio del Público – Mano Santa

• Premio a Mejor Película – Samara Pérez Santiago – Mano Santa

Christine Debreu, directora ejecutiva de la Alliance Française, y Harold Leonard, director del Festival, aprovecharon la ocasión para felicitar a todos los ganadores y explicaron que el jurado de esta edición de Cortadito estuvo presidido por los actores Carmen Nydia Velázquez (Susa) y Víctor Alicea (Epifanio). Además, integraron el panel del jurado la directora de cine y teatro, Verónica Ortiz, el especialista en mercadeo para cine, César Garrido y la Hon. Lisa Ladner, Cónsul honoraria de Suiza en Puerto Rico.

Finalmente, Debreu y Leonard agradecieron al público puertorriqueño que durante las pasadas semanas respaldaron abrumadoramente el Festival y les invitaron a continuar apoyando las próximas ediciones. También, extendieron su agradecimiento a varias entidades y empresas cuya contribución hizo posible la celebración del Festival, entre estas: la Fundación Ángel Ramos, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el National Endowment for theArts, el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica/Puerto Rico Film Commission, Total Petroleum Puerto Rico, la firma UBS, y la agencia de viajes Hectours, así como a sus colaboradores PJ Gaffers, Reaktor Post y The Sifre Group. Tanto la directora de la AF como el director del Festival exhortaron al público a estar pendientes a las redes oficiales del Festival y de la Alliance Française para detalles relacionados a la celebración de la Cine Gira, que se llevará a cabo en septiembre en formato digital.