Mimi Pabón rompe las redes con su versión del "Gistro Amarillo"

El reto del "Gistro Amarillo" de Ozuna y Wisin continúa, esta vez, Mimi Pabón rompió las redes con su baile al son del nuevo sencillo que antes era conocido como "La Gitana".

"Ya no son 19 como cuando salió la original y me iba con mi prima a las justas a perriar. A mis 35 este remake me hizo botar el moho", escribió Mimi Pabón.

Pabón le sigue los pasos a sus colegas, Angelique Burbu, Jacky Fontánez y Natalia Rivera quienes también aceptaron el reto de Ozuna y Wisin.

El pasado 23 de julio, Wisin y Ozuna lanzaron el nuevo tema de "Gistro Amarillo", donde reviven las letras y el ritmo clásico del género urbano del principio de los 2000.