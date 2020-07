Charlize Theron asegura que mantiene una relación consigo misma

Lo más probable es que Emma Watson no fuera consciente de que iba a acuñar una nueva expresión en el lenguaje popular cuando contestó a una pregunta sobre su estado sentimental en una entrevista a Vogue alegando que mantenía una relación consigo misma.

Sin embargo, su ocurrencia tuvo una gran repercusión por considerarse una muestra de independencia en una mujer joven, y muchas celebridades también se apuntaron esa respuesta como una herramienta para jugar al despiste sobre su vida privada.

Theron ha sido la última en seguir su ejemplo para tranquilar a sus retoños, que últimamente no paraban de preguntarle por qué seguía soltera.

"Hace dos días estaba en el coche con mis dos hijas y la más pequeña me dijo algo así como que necesitaba encontrar un novio. Le expliqué rápidamente que no era el caso. Le dije: 'Ahora mismo estoy muy a gusto'. Pero ella seguía insistiendo en que necesitaba un novio y una relación", contó la actriz en una entrevista al podcast podcast 'InCharge with DVF'.

Al final, Charlize acabó recurriendo al término que inventó la antigua protagonista de Harry Potter para que su niña la dejara tranquila, y le sorprendió mucho la reacción que obtuvo.

"Puso una cara… como si jamás se le hubiera pasado por la cabeza que tal cosa fuera posible. Estaba alucinada, pero sé que ese día se dio cuenta de que existía una alternativa [a estar soltera o en pareja]", relató.