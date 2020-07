Actor Bryan Cranston dona plasma tras recuperarse de COVID-19

View this post on Instagram

Hi. About now you’re probably feeling a little tied down, restricting your mobility and like me, you’re tired of this!! Well, I just want to encourage you to have a little more patience. I was pretty strict in adhering to the protocols and still… I contracted the virus. Yep. it sounds daunting now that over 150,000 Americans are dead because of it. I was one of the lucky ones. Mild symptoms. I count my blessings and urge you to keep wearing the damn mask, keep washing your hands, and stay socially distant. We can prevail – but ONLY if we follow the rules together. Be well – Stay well. BC

Cranston se grabó a sí mismo donando plasma en el Centro de Sangre y Plaquetas de la Universidad de California en Los Ángeles. Dijo que el proceso tomó cerca de una hora, durante la cual vio la película de 1957 “A Face in the Crowd” (“Un rostro en la multitud”), protagonizada por Andy Griffith y Patricia Neal.

Exhortó a sus seguidores a usar tapabocas, lavarse las manos y practicar el distanciamiento social.